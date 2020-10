Stamattina è stato firmato il contratto, molto atteso dai tifosi. Atto in comune con Gandler per il Club ed alcuni tecnici. Non presenti ne’ sindaco né assessori. Ora sarà il Como 1907 a fare i passi successivi tra cui il rifacimento del terreno di gioco.

Intanto da ierti sono tutti al lavoro, con mister Banchini ed il suo staff, i nuovi arrivati in maglia azzurra. Il Ds Carloalberto Ludi (foto sopra) – ai microfoni di Como Tv – fa il punto della situazione e dà un giudizio dettagliato dei nuovi. Prospettive interessanti per il futuro. Domenica, al Sinigaglia, il derby con il Lecco.