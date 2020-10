La Commissione per le Civiche Benemerenze di Como, nella sua seduta di lunedì, ha condiviso unanimemente l’assegnazione dell’Abbondino d’Oro per l’anno 2020 ai seguenti tre candidati:

a) GIANNI CLERICI

Per aver saputo raccontare per cinquant’anni il tennis come nessuno aveva fatto prima, con competenza rara, passione, ironia e originalità.

‘Scrittore prestato allo sport’, drammaturgo, dalla poetica ‘ansiosa e ferma’, ha conquistato la scena internazionale, entrando nella Tennis Hall of Fame, con le radici ben piantate nelle tenui atmosfere del suo lago.

(Classe I- Benemeriti per le scienze, lettere ed arti – art. 7 del Regolamento)

Foto 3 di 3





b) ANGELO SESANA

Per aver dedicato quarant’anni non solo all’insegnamento di generazioni di studenti ma anche alla ricerca, allo studio e alla divulgazione del patrimonio culturale dell’Antico Egitto, con passione non comune e profondissima conoscenza. Per aver diretto per oltre vent’anni una campagna di scavi a Luxor e fondato a Como il Centro di Egittologia “Francesco Ballerini”.

(Classe I- Benemeriti per le scienze, lettere ed arti – art. 7 del

c) A.L.I.Ce COMO Onlus

Per l‘importante opera di sensibilizzazione e di prevenzione dell’ictus cerebrale, terza causa di morte in Italia. Per il prezioso sostegno umano e psicologico prestato in modo disinteressato e amorevole, da oltre quindici anni, dai numerosi volontari a quanti sono ricoverati in ospedale – nelle fasi acute o in riabilitazione – e ai loro famigliari.

(Classe IV – benemeriti delle attività solidaristiche e filantropiche – art. 7 del Regolamento)

Alla seduta della Commissione erano presenti il presidente Matteo Ferretti, i consiglieri Fabio Aleotti, Davide Gervasoni, Vittorio Nessi, Antonella Patera, Pierangela Torresani, Andrea Valeri, l’assessore Elena Negretti delegata dal sindaco e la presidente del Consiglio comunale Anna Veronelli.

La cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, Abbondino d’oro 2020 si terrà al Teatro Sociale, sabato 28 novembre alle ore 11.

(Nelle foto le ultime due edizioni degli abbondini, con cerimonia a Villa Olmo per i premiati)