Un intero mese per scoprire i locali e la cucina del territorio. Tra pesce di lago, selvaggina e sottobosco, ricco come non mai in questo periodo. Ecco l’obiettivo di Selvatica 2020, la rassegna gastronomica di Confcommercio Coimo presentata oggi a stampa ed addetti ai lavori al Museo della barca lariana di Pianello del Lario. Location insolita, certo, ma molto apprezzata da tutti: non solo per la bellezza, ma anche per la suggestiva collocazione geografica.

Con i vertici di Confcommercio a spiegare che questa edizione numero due – come spiega il direttore Monetti – è cresciuta anche come numeri e partecipazione. Dall’alto lago alla brianza passando per Como ed hinterland.

Alla presentazione oggi anche il presidente dell’Associazione cuochi di Como, Massimiliano Tansini, anche lui – come tanti colleghi – al fianco di Confcommercio per cercare un rilancio di un settore trainante da sempre dell’economia lariana.

Ne è ben consapèevole anche Giuseppe Rasella, membro della Camera di Commercio di Como e Lecco e di Confcommercio. Da lui un imput importante per dare il via a questa seconda edizione della rassegna che cerca di andare oltre il Covid e le sue paure pur nel rispetto di tutti i dispositivi previsti. Appello importante ai ristoratori dal giornalista ed esperto di enogastronomia Giacomo Mojoli: “Dovete saper raccontare anche la bellezza di questo nostro uniuco territorio – ha detto – oltra alla bontà dei vostri piatti, che è scontata”.

I RISTORANTI ADERENTI A SELVATICA 2020 (inizio 12 ottobre, conclusione 12 novembre).

Tutti aderiscono alle finalità della rassegna e si impegnano a realizzare un menù di almeno tre portate inserendo come minimo un ingrediente di natura selvatica, indicando provenienza, caratteristiche e nutritive. I ristoranti si impegnano a rispettare le linee guida ed il disciplinare definito da Confcommercio.

