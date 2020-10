Non solo a Como, ma anche nelle piazze di tutta Italia con un nuovo Sciopero Globale. Ritrovo in piazza Volta a Como alle 9,30

“Lo facciamo – spiegano con una nota ufficale – per numerose motivazioni, alcune delle quali di carattere universale quali il disastro ecologico prodotto dai cambiamenti climatici, che hanno da sempre connotato le nostre lotte.

I motivi per scendere in piazza ovviamente non mancano neppure a livello locale, come l’assurda realizzazione della così detta “Canturina bis”, avallata tra l’altro dall’ipocrisia della dirigenza del Parco delle Groane e dai partiti politici delle destre e del centrosinistra.

Ma la manifestazione è anche contro l’ipocrisia di Stato secondo cui l’educazione ambientale debba essere insegnata anche nelle scuole da una delle aziende più responsabili della catastrofe ambientale, come l’Eni.

Per questi motivi vi invitiamo a partecipare numerosi”.