Uno sconcertante raid nella notte in zona San Rocco a Como. Esattamente a pochi metri da dove, qualche settimana fa, è stato aggredito ed ucciso don Roberto Malgesini, I vandali, infatti, hanno tagliato le gomme di una serie di automobili posteggiate. Sarebbero state almeno una ventina, dalle prime informazioni, quelle prese di mira: due le gomme danneggiate a quasi tutte le vetture in sosta. Non hanno risparmiato nemmeno i furgoni che erano parcheggiati in zona. Gesto, come è facile pensare, sconcertante e che lascia attoniti. Indignazione e rabbia tra coloro che hanno subito il danno.

