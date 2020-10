Non è andato tutto alla perfezione, ma quasi. I disagi di ieri non ci sono stati. Traffico molto più scorrevole, quasi come un giornoi normale. Ma i disagi sulla Lariana (verson Como) non sono mancati lo stgesso anche se quasi nulli rispetto a quello che è successo ieri. La situazione del lungolago di Como stamane: esondazione sempre in piazza, ma livello in discesa. Riaperta alle 7,30 la corsia del lungolago che permette ad auto e moto (non ai pullman) di superare piazza Cavour (passando a lato dal Monti) per arrivare in via Cairoli o piazza Volta. La nostra presa diretta di poco fa e quella di ieri sera con la Protezione civile. Polizia localke con agenti ad ogni incrocio per favorire il passaggio delle auto.

Anche i pullman hanno avuto minori disagi rispetto a ieri. L’apertura del lungolago è stato un toccasana per la sempre fragile viabilità cittadina. E per chi arrivava dal lago oggi qualche rallentamento si, ma nulla di clamoroso. Lario dato in discesa, come detto. Alle 8 il livello a 154 centimetri (quota massina a 120) con deflusso leggermente superiore al sempre grande afflusso di ac qua (546 metri cubi al secondo).