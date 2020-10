Il Muro del Suono – Chi fermerà la musica?

Terza puntata della nuova stagione del Muro del Suono, il programma interamente dedicato alla musica e ai suoi protagonisti in onda tutti i lunedì, dalle 22 alle 23, sulle frequenze di CiaoComo Radio 89.4 e in streaming su www.ciaocomo.it/player/. Ai microfoni, l’ormai consolidata coppia formata da Alessia Roversi e Diego Grippo che in ogni puntata, a partire dal 12 ottobre, ospiteranno musicisti e band locali, tra live acustici in diretta, brani e dischi inediti.

In questa terza puntata, Alessia e Diego raccontano la loro settimana, tra curiosità musicali legate al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, concerti, cofanetti celebrativi e nuovi arrivi. In scaletta, Articolo 31 con “2030”, Giuseppe Spina con “Così è la vita”, Aretha Franklin con “My Kind of Town (Detroit is)”, Roberto Casanovi con “Ultimo Corpo”, The Zen Circus con “Appesi alla Luna”, Sergio Caputo con “Il Garibaldi Innamorato” e Samuele Bersani con “Il tuo ricordo”.

Tra gli argomenti trattati, l’uscita, prevista per il prossimo 20 novembre, di Aretha, il cofanetto in 4 CD che Rhino Records dedicherà ai quasi 60 anni di carriera di Aretha Franklin. Tra le 81 tracce nuovamente rimasterizzate della raccolta, 19 faranno il loro debutto in CD e in digitale, come versioni alternative di hit classiche, demo, rarità e tracce live, come la sua incredibile versione di (You Make Me Feel) Like A Natural Woman presso The 38th Annual Kennedy Center Honors nel 2015. Per dare una migliore prospettiva sulla vita e sulla carriera di Aretha Franklin, la raccolta sarà accompagnata dalle note di Rochelle Riley, autore e responsabile delle arti e della cultura nella città di Detroit, e di David Nathan, un giornalista musicale che ha intervistato la Franklin più volte di qualsiasi altro scrittore in vita. La raccolta includerà anche artwork straordinari dell’elogiata artista Makeba KEEBS Rainey, che fornisce la sua cifra stilistica a una foto della Regina del Soul scattata dal leggendario fotografo Neal Preston. Il nuovo box set di Rhino arriverà poco prima della premiere di Respect, l’atteso film biografico sulla vita della Franklin, con protagonista Jennifer Hudson. Sia la versione in CD singolo che in 2 LP con le 20 tracce highlight del box sarà disponibile dallo stesso giorno. La raccolta copre tutti i passi principali del percorso dell’artista, dal 1956 di Never Grow Old, alla citata traccia live del 2015, con una predilezione per il periodo Atlantic tra il 1967 e il 1979 (fonte Buscadero).

In questa nuova stagione, Il Muro del Suono potrà contare su due nuovi super jingle, scritti, composti, suonati e registrati da due grandi amici e artisti del territorio, Nicolas Ardino e Giuseppe Spina, che presto saranno ospiti in studio. L’appuntamento, dunque, è sempre lo stesso: lunedì, dalle 22 alle 23, su CiaoComo Radio. Per ascoltare tutta la musica che gira intorno, e anche di più.