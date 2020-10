Conversescion 6 ottobre – Massimo Baraldi

Massimo Baraldi ha raccolto nel libro “Tre giorni nella vita” i ricordi e gli aneddoti di 41 persone, famosissime, famose, meno conosciute, su quali sono stati i loro giorni più bello, più brutto e quello così-così. E le sorprese non mancano. Con noi anche Maria Sorbi, giornalista de Il Giornale, sugli ultimi sviluppi dell’epidemia Covid-19 e il Dpcm che introduce alcune nuove norme di sicurezza. Per finire ecco lo chef Antonello Colonna che invita all’apertura del 15 ottobre di Openissimo, il suo quarto ristorante, dopo i due di Roma e quello di Milano, a Como in via Mentana

