Da oggi tutti al lavoro. Il Como chiude il mercato con tre new entry. Ieri, proprio nelle ultime ore, la società ha ufficializzato l’ingaggio di tre nuovi giocatori: l’attaccante 26enne Lorenzo Rossetti ed i difensori Andrea Magrini, 23 anni, e Dereck Agyakwa, 19 anni.

Foto 3 di 3





Rossetti arriva dall’Ascoli, cresciuto nelle giovanili del Siena vanta quasi 100 presenze in serie B. Dopo aver debuttato tra i Cadetti con i toscani ha giocato per Atalanta in A, Cesena e Ascoli in B. Nella stagione 2016/17 ha collezionato anche 11 presenze e 4 gol con il Lugano nella Super League svizzera, torneo che equivale alla A italiana.

Andrea Magrini la scorsa stagione ha militato nel Chievo Verona in B e nel Carpi in C, da tempo si allenava con il gruppo guidato dal tecnico Marco Banchini e ora la società ha deciso di confermarlo. In extremis anchel’ultimo colpo di mercato con Dereck Agyakwa, difensore centrale che arriva in prestito dal Watford, classe 2001 di passaporto olandese e ghanese.

I tre vanno ad aggiungersi agli altri nuovi: il difensore Bertoncini e l’attaccante Ferrari, già aggregati al gruppo. Da oggi, come detto, i tre sono a disposizione di mister Banchini. Ed oggi riparte la preparazione della squadra in vista del derby di domenica con il Lecco. Si gioca al Sinigaglia, questo appare pressochè certo anche se manca la conferma ufficiale del Club. Da stabilire – d’intesa con la Prefettura e la Questura – quanti spettatori potranno entrare e con quali modalità allo stadio cittadino.

Como reduce da due vittorie: il 2-3 a Meda contro il Renate e l’1-0 di sabato, in anticipo, con la Pistoiese sempre a Meda. Gabrielloni in rete a tempo quasi scaduto-