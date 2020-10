La strategia di crescita di BLUDENTAL CLINIQUE si consolida attraverso una rete sempre più capillare di centri odontoiatrici nelle principali città italiane: diversi nuovi centri saranno aperti entro la fine del 2020 con l’assunzione di oltre 100 persone. L’obiettivo per il futuro è quello di raggiungere, con le ulteriori aperture pianificate, 100 centri nei prossimi 5 anni.

Un nuovo centro BLUDENTAL CLINIQUE ha aperto le sue porte a Como in Piazza Giovanni Amendola 28, a due passi dalla stazione ferroviaria e dal lungolago cittadino. Il centro è stato realizzato secondo un layout accogliente e raffinato: un luogo professionale in cui il paziente può trovare strumentazioni all’avanguardia e servizi specializzati in implantologia, chirurgia orale, odontoiatria conservativa, estetica, protesi dentaria, parodontologia, endodonzia, ortodonzia, pedodonzia e gnato-posturologia.

Foto 2 di 2



“Per ogni nuovo centro BLUDENTAL– spiega Fabio Valleriani, CEO BLUDENTAL – pianifichiamo l’assunzione di circa 10 persone tra staff e medici specializzati in tutte le branche odontoiatriche, per garantire la massima qualità del servizio e la migliore esperienza possibile ai nostri pazienti, attraverso un approccio autentico, trasparente e dedicato alle specifiche esigenze di ogni persona.”

BLUDENTAL CLINIQUE Italia nasce nel 2009 a Roma ed è cresciuta organicamente seguendo un percorso lineare anche grazie al processo di semplificazione societaria iniziata a fine novembre 2018 con l’ingresso di Verlinvest SA – solido gruppo di investimento belga legato ad AB InBev. Ad oggi conta 18 centri odontoiatrici (di cui 14 nell’area laziale; 3 in Lombardia con Milano, Bergamo e il nuovissimo centro di Como; e uno a Bari) e più di 300 fra dipendenti e collaboratori in tutti in Italia.

I prossimi interventi si focalizzeranno inizialmente nel nord Italia, per poi proseguire su tutta la penisola con aperture nelle principali città italiane. L’obiettivo è quello di diventare il vero punto di riferimento a livello nazionale per i pazienti che cercano professionalità, competenza e servizi di prima qualità.

I VALORI BLUDENTAL: PAZIENTI SEMPRE IN PRIMO PIANO

Nei centri BLUDENTAL il paziente è sempre posto al centro dell’attenzione, per garantirgli un’esperienza totalmente positiva vissuta grazie a un programma di cure personalizzato, un’accoglienza sempre gentile e attenta, un servizio empatico per dar spazio ad ogni esigenza particolare, le sale relax post trattamento, e la figura del Direttore del centro, che assieme al medico odontoiatra, accompagna il paziente verso la migliore cura. Fiore all’occhiello dei centri BLUDENTAL è il ‘Protocollo dente salvo’, in quanto l’approccio degli odontoiatri è quello di preservare il più a lungo possibile i denti naturali, andando a promuovere la cultura della prevenzione.

Ogni centro BLUDENTAL vanta un’equipe medica qualificata e con alta specializzazione, così da garantire massima professionalità e affidabilità nella prestazione. Grazie ad un intero staff multidisciplinare a disposizione che lavora in costante sinergia, il paziente riceve una consulenza competente e completa ed un servizio assolutamente personalizzato e affidabile.

La sicurezza dei pazienti rimane inoltre la massima priorità. Sulla base delle istruzioni fornite dalle autorità pubbliche, dei dati scientifici e delle conoscenze mediche attualmente disponibili, il processo adottato da BLUDENTAL impone misure di prevenzione speciali in tutti i centri, seguendo tutti i protocolli post-Covid previsti da norma di legge per garantire la sicurezza di tutti.