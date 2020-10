10 ottobre: giornata mondiale della Salute mentale

Il coordinamento per la salute mentale a Como è al lavoro già da due anni, forte dell’esperienza di un gruppo di associazioni attive sul territorio per accompagnare e sostenere le persone con disagio psichico in concerto con i servizi.

In occasione della prossima giornata internazionale della Salute mentale del 10 ottobre, Giusy Varaderio, presidente ASVAP 6 di Mariano Comense, riassume le attività del coordinamento in un momento di grande fragilità per diverse persone in tutti i contesti di vita.