Teatro San Teodoro, la nuova stagione sarà una Primavera d’Inverno

Sarà una primavera d’inverno. Dopo i lunghi mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria, è ripresa, al Teatro San Teodoro di Cantù, la stagione 2020/2021 di TST_lab, introdotta dalle insegnanti Arianna Pollini (Teatro Adulti Piccola Accademia) e Letizia Torelli (Teatro Ragazzi), che hanno presentato anche le diverse novità che toccheranno la rassegna teatrale dedicata alle famiglie.

«Quest’anno cureremo molto l’accoglienza dei ragazzi in teatro – ha raccontato Arianna – perché ci piace l’idea di poterli accogliere in un luogo magico, conducendoli dentro questa magia sin dall’ingresso. Abbiamo pensato di coinvolgerli in una serie di piccoli eventi collaterali allo spettacolo che serviranno proprio per prepararli al momento in cui si siederanno sulle loro poltrone. Metteremo l’accento sul valore dello stare insieme, sempre nel rispetto delle normative. La rassegna famiglie si intitolerà “una primavera d’inverno”, perché la consideriamo un periodo di rinascita dopo la chiusura dell’emergenza sanitaria».

«Collateralmente, stiamo preparando una redazione del Teatro San Teodoro, strutturata in un incontro da tenersi la settimana precedente lo spettacolo presso la libreria La Cornice di Cantù, che avrà come obiettivo di preparare piccoli giornalisti con il compito di recensire lo spettacolo e intervistare gli attori. In questo modo saranno stimolati alla curiosità e all’acquisizione di strumenti linguistici teatrali, attraverso la creazione di una sorta di vocabolario del teatro».

«Quello che ci auguriamo – ha concluso Letizia – è che sia davvero una “primavera d’inverno”, in una stagione fredda ancora di distanziamento. Una stagione calda e dell’amore, una stagione all’insegna della cura del pubblico inteso come comunità di persone che finalmente si riicontra e si riunisce. Sarà la stagione del Noi. Del “Noi Insieme”, perché come insieme abbiamo imparato a tutelarci dal male, insieme impareremo a celebrare il ritorno del bene».

INFO E ISCRIZIONI TST_lab (ancora aperte)

+39 3382170275 | segreteria@teatrosanteodoro.it

La biglietteria del Teatro San Teodoro, situata in via Corbetta 7 a Cantù, è aperta il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, il venerdì dalle 10 alle 13. Per info scrivere a biglietti@teatrosanteodoro.it o contattare il numero 3382170275.