L’Acqua S.Bernardo (basket maschile A1) non manca l’appuntamento con la prima vittoria stagionale del campionato, riuscendo, davanti ai quasi 700 del “PalaDesio”, ad avere la meglio su una coriacea Pesaro. Successo meritato per Smith (super doppia doppia da 18 punti e 10 assist) e compagni, che agguantano i primi due punti della regular season con grande voglia, dopo aver condotto il match per larghi tratti della serata ma anche dopo aver sofferto non poco nel corso del secondo tempo. Finisce 81 a 72 per Cantù, ottime prestazioni anche per Pecchia e Leunen.

LA CRONACA NEL VIDEO

https://www.facebook.com/pallcantu/videos/2820409928194172

Acqua S.Bernardo Cantù-Carpegna Prosciutto Pesaro 81-72

(21-13, 15-19; 19-27, 26-13)

Cantù: Thomas 8, Smith 18, Kennedy 11, Woodard 18, Procida, Leunen 6, La Torre 3, Lanzi n.e., Johnson 8, Bayehe, Baparapè n.e., Pecchia 9. All. Pancotto

Pesaro: Drell, Massenat 11, Filloy 11, Calbini n.e., Cain 14, Robinson 18, Tambone 4, Basso n.e., Serpilli n.e., Filipovity 9, Zanotti 5, Delfino n.e.. All. Repesa.

Arbitri: Vicino, Giovannetti e Nicolini.

Spettatori: 642.