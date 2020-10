Rosa Sciocchin’ – Erika Grazia Lombardo e La Casa Leggera

Seconda puntata di Rosa Sciocchin’, il programma di e con Alessia Roversi e Dalila Lattanzi che, per quest’anno, cambia orario. Abbandonando la fascia serale, la trasmissione radiofonica tutta al femminile di CiaoComo si sposta al pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio semiserio alla scoperta di donne eccellenti che, grazie alla loro creatività e al loro ingegno, impreziosicono il territorio comasco e oltre.

In questa seconda puntata, Alessia e Dalila ospitano Erika Grazia Lombardo, professional organizer e creatrice del blog L’Armadio di Grace. Laureata in psicologia della comunicazione, ha lavorato per anni nella vendita al dettaglio, prima come addetta vendite, poi come responsabile di negozio e referente per la formazione del personale. Dal 2017 approfondisce le sue conoscenze grazie ai numerosi testi sull’argomento e i corsi di formazione e dal 2018 intraprende ufficialmente la professione, trasportata dall’amore verso la casa e soprattutto dal benessere che l’organizzazione porta all’interno di ognuno, cercando di trasmettere questi stessi valori anche a chi richiede il suo aiuto. Ha frequentato il corso base di Disorganizzazione Cronica, il corso di specializzazione “Il Professional Organizer per la casa e per la famiglia” tenuti entrambi da OrganizzareItalia e il corso Decluttering Efficace di Lorenzo Durand. Dal 2020 è associata Senior di APOI Associazione Professional Organizers Italia e segue i seminari d’aggiornamento professionale proposti durante l’anno. Per l’occasione, Erika ha parlato anche del suo libro dal titolo “La casa leggera”, edito da BUR, un manuale per avere uan casa ordinata, pulita e sostenibile in 31 giorni.

Una bella playlist, quella di questa puntata, composta a sei mani: Erika Grazia Lombardo ha scelto Etta James con “At Last” e i Queen con “Fat Bottomed Girls”, Dalila ha optato per Achille Lauro con “Bam Bam Twist” e Samuel con “Tra un anno”, mentre Alessia ha dedicato “Maledetta Primavera” a Loretta Goggi, in occasione del suo 70esimo compleanno e ha salutato il mese di settembre con “Wake me up when september ends” dei Green Day.