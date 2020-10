Sono finalmente confortanti le notizie dal lungolago di Como dopo la rottura – vedi precedente lancio – di questa mattina di una delle barriere di contenimento di detriti ed acqua. Dopo un super lavoro – di decine di volontari e delle motopompe – l’acqua che aveva invaso piazza Cavour e via Cairoli è stata ributtata nel lago e ripristinate le barriere a contenimento dell’acqua uscita dal Lario. Cosicchè attorno alle 16,40 è stata riaperta un corsia del lungolago fino al bar Monti per poi proseguire su piazza Cavour ed uscita da via Cairoli (via acqua anche qui) o piazza Volta. E dire che stamane la situazione (video qui sotto) sembrava disastrosa.

di 9 Galleria fotografica Esondazione del lago, ripristinata la circolazione su lungolago e piazza Cavour









di 14 Galleria fotografica Como nel caos: lungolago chiuso per l'esondazione, si passa in piazza Volta









Foto 4 di 4







https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/656606898380145

Poco fa il responsabile della Protezione civile della polizia locale, Luca Callari, ci ha spiegato (diretta sopra) come è stato possibile questo grande nrisultato. Che permette anche alla viabilità di Como di poter respirare in parte dopo la sofferenza di stamane. Questo mini-girone di emergenza (ma che funziona) resta aperto fino alle 19,30, poi chiusura per controlli e verifiche fino a domattina quando tornerà di nuovo percorribile.

Non ripristinate le corsie dei bus sul lungolago: dettagli sulla pagina ufficiale di Asf autolinee.