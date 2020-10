Tutto a mollo. Il cedimento della barriera anti-detriti (ma anche anti-esondazione all’atto pratico) di questa mattina sul lungolago di Como sta provocando ulteriori difficoltà alla circolazione in città. Perchè se la soluzione era quella di far transitare le auto su una corsia davanti al bar Monti e poi davanti al Barchetta, ma questo cedimento e l’acqua che ha invaso la piazza hanno reso tutto inutile.

di 14 Galleria fotografica Como nel caos: lungolago chiuso per l'esondazione, si passa in piazza Volta









di 38 Galleria fotografica Esondazione del lago ottobre 2020, le immagini più suggestive









Foto 3 di 3





In fretta e furia l’assessore alla Protezione civile e polizia locale Elena Negretti, in posto fin da questa mattina all’alba, assieme ai tecnici del comune ed alla polizia locale (pure tanti volontari della Protezione civile), hanno approntato la soluzione di emergenza: auto in arrivo in piazza Verdi con deviazione in piazza Roma e poi transito davanti a piazza Cavour per arrivare in piazza Volta. Da qui il passaggio su via Garibaldi e l’uscita sul girone in viale Varese.