Passaggi a livello e guai: tempi di attesa più lunghi ed oggi un’auto bloccata tra le sbarre

I guai della viabilità di Como anche legati ai passaggi a livello. Già i tempi lunghi di questi giorni – per motivi di sicurezza – ed anche qualche intoppo come quello di oggi. E’ stato un nostro lettore, di passaggio a Sant’Orsola, a notare cosa è successo prima delle 9, nel pieno del delirio per l’esondazione del lago in piazza Cavour. Una vettura è rimasta bloccata tra le sbarre perchè non è riuscira ad aggirare la coda che la precedeva. La conducente, sia pure un pò spaventata, è uscita a piedi dall’auto prima che arrivasse iol treno. Poi quando il convoglio si è avvicinato ha provveduto a fermarsi del tutto. E così le sbarre, alzate manualmente, hanno permesso alla malcapitata di potersi allontanare.