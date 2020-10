A causa delle avverse condizioni meteo di questi giorni, che hanno causato l’esondazione e la conseguente chiusura del lungolago, si sono verificate forti ripercussioni sulla viabilità in cittàe che, insieme ai nuovi tempi di chiusura dei passaggi a livello, in alcuni momenti hanno bloccato la circolazione veicolare. Allo scopo di minimizzare l’impatto della chiusura dei passaggi a livello, il Comune di Como in accordo con Regione Lombardia ha richiesto che un treno all’ora della linea Como-Saronno-Milano venga fermato a Como Borghi in modo da evitare parzialmente la chiusura dei passaggi a livello, con minori ripercussioni sulla circolazione.

A partire da oggi pomeriggio Trenord ha attuato queste modifiche alla circolazione dei treni, che proseguirà anche nella giornata di domani, e che prevede: i treni in partenza da MILANO CADORNA al minuto ’13 termineranno la corsa nella stazione di COMO BORGHI al minuto ’10; i treni in partenza dalla stazione di COMO LAGO al minuto ’46 partiranno invece dalla stazione di COMO BORGHI al minuto ’51. I treni in partenza al minuto ’43 da MILANO CADORNA e in partenza al minuto ’16 da COMO LAGO effettueranno il servizio regolarmente. L’Amministrazione comunale istituirà delle navette provvisorie fra le fermate di Como Lago e Como Borghi, grazie al supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Como.