Un delirio. L’impatto dell’esondazione del lago sul traffico di Como, questa mattima è stato peggio del previsto. Molto pesante, code e disagi ovunque. In via Torno (dalla Lariana), ma anche in altre zone della città. Perchè la chiusura del lungolago – per l’acqua cresciuta ancora nella notte ed arrivata a quota 157 centimetri stamane – ha fatto si che non si potesser utilizzare la corsia prevista ieri come valvola di sfogo sul lungolago con passaggio a lati del Monti e poi raggiungere il Barchetta e via Cairoli. Tutto bloccato. il caos è sovrano.

Centinaia di mail in redazione per segnalare problemi assortiti sulle strade. Arrivare in città – o poterla superare per andare al lavoro – è impresa molto difficile. IN particolare oper chi abita sulla sponde del lago da Bellagio verso la città. Tutti a passo d’uomo, decine di studenti scesi dai bus bloccati dal traffico. La nostra presa diretta.

