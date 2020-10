Il Muro del Suono – La musica che gira intorno

Seconda puntata della nuova stagione del Muro del Suono, il programma interamente dedicato alla musica e ai suoi protagonisti in onda tutti i lunedì, dalle 22 alle 23, sulle frequenze di CiaoComo Radio 89.4 e in streaming su www.ciaocomo.it/player/. Ai microfoni, l’ormai consolidata coppia formata da Alessia Roversi e Diego Grippo che in ogni puntata, a partire da ottobre, ospiteranno musicisti e band locali, tra live acustici in diretta, brani e dischi inediti.

In questa seconda puntata, Alessia e Diego raccontano la loro settimana, tra curiosità musicali legate al cinema, eventi e nuovi arrivi. In scaletta, Beatles con “Ticket to ride”, Death Cab for Cutie con “The Sound of Settling”, Deftones con “Genesis”, Gazzelle con “Destri”, Paolo Conte con “Via con me”, Phoenix con “Identical” e Spinelli Per Tutti con “Penelope”.

Tra gli argomenti trattati, il nuovo docufilm su Paolo Conte, “Via con me”, diretto da Giorgio Verdelli (già dietro la cinepresa per “Il tempo resterà”, il documentario su Pino Daniele del 2017, e visto recentemente al fianco di Vasco Rossi per lo speciale di Rai1 dedicato a Modena Park), prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital. Presentato, fuori concorso, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film di Verdelli ­­sul cantautore astigiano e la sua musica è caratterizzato dalle testimonianze di Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo. Alla base del progetto c’è una lunga intervista del regista a Paolo Conte, che propone racconti di personaggi, canzoni e vicende umane del cantautore di Asti che accompagnano lo spettatore alla scoperta delle sue storie, dei suoi versi e delle sue canzoni.

In questa nuova stagione, Il Muro del Suono potrà contare su due nuovi super jingle, scritti, composti, suonati e registrati da due grandi amici e artisti del territorio, Nicolas Ardino e Giuseppe Spina, che presto saranno ospiti in studio. L’appuntamento, dunque, è sempre lo stesso: lunedì, dalle 22 alle 23, su CiaoComo Radio. Per ascoltare tutta la musica che gira intorno, e anche di più.