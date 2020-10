Il calendario di ottobre del Teatro Sociale

Dopo otto lunghissomi mesi il Teatro Sociale ha riaperto le porte salutando il ritrovato pubblico con l’ halleluja dal “Messia” di Handel riarrangaito da Mozart che ha dato il via alla stagione intitolata “Acqua e vita”. Altri appuntamenti importanti saranno con la lirica per il “Werther” di Massenet e con la prosa per “Fedra” interpretata da Isabella Ferrari

A cura di Maddalena Mussi – Ufficio Stampa Teatro Sociale