Ecco la Stagione Teatrale 2020-2021 del Cinema Teatro di Chiasso

È un anno difficile questo 2020: un anno che mette in discussione ogni certezza e che ci costringe a confrontarci con un futuro nuovo, dai contorni sfocati e che può anche incutere timore. La cultura in senso ampio – dalla musica al teatro, dalla danza all’arte – può darci conforto, trasformandosi in punto fermo nella vita di ognuno di noi, un faro che aiuti a ritrovare la strada di casa, un attimo che ci faccia stare bene.

Con queste parole Armando Calvia, direttore del Cinema Teatro di Chiasso, ha presentato al pubblico il programma stagionale che vuole andare oltre l’inquietudine del nostro tempo allarmato dal pericolo del contagio e provare a immaginare un nuovo inizio. Un intento che, in realtà, parte da molto prima di questo 2020, molto prima che il mondo si mettesse alla ricerca di nuovi lumi di resilienza. Già allora il Centro Culturale Chiasso aveva deciso di incentrare l’attività per il periodo 2020-2021 sul tema genesi, come origine, ma oggi forse anche come (nuova) nascita.

Il Cinema Teatro di Chiasso non ha mai smesso di credere nella capacità dell’arte di andare oltre le crisi; e così presenta con entusiasmo la sua nuova Stagione Teatrale.

Da novembre a giugno gli spettacoli sono numericamente meno che gli altri anni, ma non scende la qualità cui il teatro, molto frequentato anche da pubblico comasco, ha sempre teso. Buona parte degli spettacoli cancellati nella scorsa stagione verranno recuperati in questa e non mancheranno nemmeno i due festival chiassei “Musica e Cultura Jazz” a marzo e “Festate” a giugno.

PROGRAMMA

martedì 24 novembre 2020, ore 20.30 – MUSICA – SERATA INAUGURALE

Orchestra della Svizzera italiana

Direttore Pietro Mianiti

Pianista Giuseppe Albanese

ALLA GENESI DELLA PERFEZIONE

Omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concerto nr.1 per pianoforte e orchestra in do maggiore, op. 15

Sinfonia nr. 1 in do maggiore, op. 21

in collaborazione con

OSI Orchestra della Svizzera italiana

Musica nel Mendrisiotto

Associazione Mendrisio “Mario Luzi Poesia nel mondo”

sabato 28 novembre 2020 ore 20.30 – CABARET

Massimo Lopez e Tullio Solenghi in

Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show

scritto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi

con la JAZZ COMPANY diretta da Gabriele Comeglio

sabato 5 dicembre 2020 ore 20.30 – DANZA

Chiara Michelini in

L’ombra della sera

produzione Sardegna Teatro

compagnia Teatropersona

con il sostegno di Fondazione Centro Giacometti (CH), Regione Toscana Sistema regionale dello spettacolo dal vivo

Evento collaterale alla mostra “ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) grafica al confine fra arte e pensiero”, m.a.x. museo Chiasso

Incontri culturali tra arte, scienza e storia

giovedì 10 dicembre 2020 ore 20.30 – CONFERENZA

Piergiorgio Odifreddi in

Sul cammello e all’ombra del bastone, ovvero la matematica dei Greci da Pitagora ad Archimede

progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi

regia Sergio Maifredi

produzione Teatro Pubblico Ligure

in collaborazione con Corvino Produzioni

Serata fuori abbonamento. Prezzo unico Chf/Euro 10. Ingresso libero per abbonati e residenti a Chiasso

In collaborazione con Circolo “CULTURA, insieme” Amici del Cinema Teatro di Chiasso

sabato 12 dicembre 2020 ore 20.30 – CABARET

Teo Teocoli in

Tutto Teo

accompagnato dalla band Doctor beat

martedì 15 dicembre 2020 ore 20.30 – MUSICA

Recital del pianista

Arcadi Volodos

musiche M. Clementi, J. Brahms, F. Schubert

mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.30 – CINEMA

Proiezione del film

Final portrait

regia Stanley Tucci

con Geoffrey Rush e Armie Hammer

GB/FR – 2017, durata 90’

Evento collaterale alla mostra “ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) grafica al confine fra arte e pensiero”, m.a.x. museo Chiasso

Serata fuori abbonamento. Prezzo unico Chf/Euro 10. Ingresso libero per abbonati, residenti a Chiasso e possessori del biglietto della mostra

sabato 16 gennaio 2021 ore 20.30 – TEATRO

Gioele Dix in

Vorrei essere figlio di un uomo felice

L’Odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano

di e con Gioele Dix una produzione Giovit disegno luci Carlo Signorini audio Giuseppe Pellicciari (Mordente) distribuzione Retropalco srl

domenica 17 gennaio 2021 ore 16.30 – MUSICA

The Naghash Ensemble

soprano Hasmik Baghdasaryan

sopranoTatevik Movsesyan

contralto Arpine Ter-Petrosyan dhol Tigran Hovhannisyan

oud Aram Nikoghosyan

duduk Emmanuel Hovhannisyan

piano/compositore John Hodian

Spettacolo fuori abbonamento

Prezzo unico Chf/Euro 25

venerdì 29 gennaio 2021 ore 20.30 – DANZA

The Black Blues Brothers

spettacolo acrobatico comico musicale

scritto e diretto da Alexander Sunny

coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff

scenografie di Siegfried e Loredana Nones

e Studiobazart

sabato 30 gennaio 2021 ore 20.30 – TEATRO

Orgoglio e pregiudizio

di Jane Austen

adattamento teatrale di Antonio Piccolo

regia Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo, Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra,

Rosario Giglio, Sara Putignano, Giacomo Vigentini, Giulia Trippetta

scene Dario Gessati costumi Gianluca Falaschi luci Camilla Piccioni musiche Francesco De Melis

prima versione teatrale italiana

produzione MARCHE TEATRO / Teatro Stabile di Napoli Teatro Nazionale

venerdì 5 febbraio e sabato 6 febbraio 2021 ore 20.30 – TEATRO

Claudio Bisio in

La mia vita raccontata male

da Francesco Piccolo

con Claudio Bisio e tre musicisti

regia Giorgio Gallione

scene Guido Fiorato

musiche Paolo Silvestri

produzione Teatro Nazionale di Genova

mercoledì 10 febbraio 2021 ore 20.30 – MUSICA

Danilo Rea

Improvvisazione di piano solo

Evento collaterale alla mostra “TRENI FRA ARTE E GRAFICA”, m.a.x. museo Chiasso

venerdì 26 febbraio 2021 ore 20.30 – TEATRO

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in

Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?

commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta

con Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi

scene Matteo Soltanto

costumi Valter Azzini

luci Piero Sperduti

musiche Stefano Switala

produzione ArtistiAssociati

giovedì 25 marzo 2021 ore 20.30 – DANZA

Rioult Dance New York in

Serata Bach

direttore artistico/coreografo Pascal Rioult

danzatori Catherine Cooch, Chaney Briggs, Charis Haines, Christopher Bursley, Alexander Druzbanski, Jere Hunt, Corinna Lee Nicholson, Michael Spencer Phillips, Sara Elizabeth Seger, Sabatino A. Verlezza

direttore esecutivo Amy Harrison

direttore artistico associato Joyce Herring

apprendista Katherine Rygiel

musiche J. S. Bach

Con il sostegno di MIGROS TICINO

sabato 27 marzo 2021 ore 20.30 – TEATRO

Milena Vukotic e Timothy Martin in

A spasso con Daisy

di Alfred Uhry adattamento di Mario Scaletta regia Nicasio Anzelmo

sabato 24 aprile 2021 ore 20.30 – TEATRO

Lina Sastri in

Maria Stuarda

di Dacia Maraini (liberamente tratto dalla “Maria Stuarda” di Friedrich Schiller)

con Galatea Ranzi nel ruolo di Elisabetta I

regia Daniele Salvo

scene Alessandro Chiti

costumi Martina Piezzo

disegno luci Giuseppe Filipponio

produttore esecutivo Tiziana D’Anella

venerdì 30 aprile 2021 ore 20.30 – TEATRO MUSICALE

Spettacolo musico-teatrale di Gianluca Grossi

La città

con Anahì Traversi, Gianluca Grossi, Massimiliano Zampetti (attori)

violino Anton Jablokov

violoncello Claude Hauri

fisarmonica Danilo Boggini

testo Gianluca Grossi

scelte musicali Danilo Boggini e Claude Hauri

produzione Associazione Musica nel Mendrisiotto

Spettacolo fuori abbonamento

Prezzo unico Chf/Euro 25

giovedì 20 maggio 2021 ore 20.30 – TEATRO MUSICALE

Federico Buffa in

L’odissea di Kubrick

di e con Federico Buffa

con il Nidi Ensemble

pianoforte e arrangiamenti Alessandro Nidi

percussioni Sebastiano Nidi

corno Tea Pagliarini

trombone Filippo Nidi

fisarmonica Nadio Marenco

chitarra elettrica, tastiere e voce Emanuele Nidi

regia Cecilia Gragnani

disegno luci Manuel Luigi Frenda

musiche J. Strauss, R. Strauss. G. Ligeti, G.F. Haendel, A. Vivaldi, G. Rossini, A. Khachaturian, H. Purcell, D. Shostakovich, C. Isaak, N. Riddle, A. North, R. Noble

co-produzione International Music and Arts e Festival della Bellezza

11-12-13 marzo 2020 – MUSICA

XXIII FESTIVAL DI MUSICA E CULTURA JAZZ DI CHIASSO

18-19 giugno 2020

FESTATE XXX FESTIVAL DI CULTURA E MUSICHE DEL MONDO

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Diverse formule di abbonamento vengono proposte, per la stagione 2020/21. che vanno dai 155 ai 420 CHF

Biglietti per singolo spettacolo

Prima categoria Chf./ € 38

Seconda categoria Chf./ € 30

Terza categoria Chf./ € 25

Quarta categoria Chf./ € 20

Prevendita:

Biglietteria Cinema Teatro:

mercoledì-venerdì, ore 17.00-19.30

sabato, ore 10.00-12.00, ore 17.00-19.30

T. +41 (0)58 122 42 78 cassa.teatro@chiasso.ch

www.centroculturalechiasso

biglietteria online www.ticketcorner.ch

MISURE DI SICUREZZA

Per accogliere il pubblico in condizioni di massima tranquillità e sicurezza, il Cinema Teatro ha allestito un apposito piano di protezione che consentirà di mantenere la piena capienza di sala.

Viene introdotto l’obbligo di indossare la mascherina. Gli spettatori potranno accedere alla platea e alla balconata attraverso accessi differenziati, dove troveranno l’assistenza del personale; la stessa procedura viene garantita per l’uscita. Ai fini di assicurare la tracciabilità, i dati degli spettatori che acquisteranno singoli biglietti verranno conservati per il tempo utile e nel rispetto delle norme in materia.

Nel limite del possibile, gli spettacoli non prevedono intervallo (la scelta dei titoli è stata fatta anche in base a una durata complessiva dello spettacolo di un’ora e trenta minuti al massimo).