Conversescion 5 ottobre – Simona Rusconi e Katia Trinca Colonel

Riparte la settimana di COnversescion con due progetti che ci piacciono molto, uno è inedito, si chiama “Pleneta” e ce ne parla l’ideatrice Simona Rusconi. Planeta si propone di farci ritrovare un nuovo modo di stare al mondo nel quale vengono rispettati i nostri ritmi naturali e ci si sente parte di un ecosistema di relazioni in delicato equilibrio di cui tutti gli esseri viventi fanno parte (www.progettoplaneta.it) L’altro è quello de I Classici dentro e Fuori che vuole ripartire da dove il lockdown l’ha bloccato, cioè con i classici rivisitati in graphic novel per incontri dentro i carcere del Bassone e fuori alla Feltrinelli. Un po’ difficile per via delle restrizioni dovute all’epidemia tornare allo status quo,ma Karia Trinca Colonel ed Elettta Revelli che ci ha raggiunto in collegamento, hanno qualche idea alternativa.

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-05102020/