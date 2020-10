Il guaio peggiore in una giornata già iniziata in modo critico per il traffico. Alle 9 di questa mattina – secondo Comune e Polizia locale forse per qualche onda di troppo dei battelli – ha ceduto all’improvviso una delle barriere anti-detriti che sono state collocate sabato scorso. Facendo uscire una quantità enorme di acqua. Piazza Cavour e le strade vicine (tra cui via Cairoli) in pochi attimi completamente allagate. Traffico già caotico finito nel delirtio più assoluto. La soluzione l’ha ipotizzata al volo l’assessore alla protezione civile Elena Negretti:Passaggio in piazza Volta ed uscita su via Garibaldi.

