Riozzese Como, missione compiuta: torna al successo con Vivirito e doppia Pellegrinelli

Bella prestazione e importante vittoria questo pomeriggio sul terreno dell’Us Città di Pontedera: la Riozzese Como di mister Wergifker supera la squadra toscana con un netto 1-3 grazie al gol di Vivirito e alla doppietta di Pellegrinelli. Brave ragazze, missione compiuta dopo la sconfitta di domenica a Pontelambro contro il San Marino in Coppa Italia. Le ragazze del presidente Verga hanno disputato una prestazione impeccabile fin dall’avvio. La nostra diretta Facebook del secondo tempo: in avvio la rete delle ragazze toscane, poi la Riozzese è uscita alla distanza con la doppietta di Pekkegrinelli (al 53esimo ed al 63esimo). Vivirito in rete nel primo tempo al 18esimo.

https://www.facebook.com/275176059215183/videos/657312964980946

E domani, intanto, Open Day del club di Verga per cercare ragazze giovani. I dettagli nella locandina ufficiale. Ritrovo (domani e poi lunedì prossimo) al centro sportivo di Appiano Gentile alle 17,30