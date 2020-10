La Statale Regina chiusa ancora – una settimana dopo – per il maltempo. E’ successo questa mattina dopo le 7 quando una scarica di sassi si è abbattuta sulla strada all’altezza della cascata di Colonno, paurosamente ingrossata dalla pioggia della notte. La situazione è rimasta così per tutta la mattina per motivi precauzionali: auto deviate all’altezza del bivio per la Valle Intelvi ad Argegno.

La chiusura è durata fino alla tarda mattinata quando l’arteria è di nuovo stata riaperta in enytrambe le direzioni: ha smesso di piovere e la portata della cascata è leggermente diminuita.