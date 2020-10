Fa paura il lago di Como dopo una notta di acqua su tutto il territorio, alto lago e Valtellin a in modo impressionante. E stamane il livello è arrivato ad un passo dall’esondazione. In piazza Cavour già chiusa – dopo gli allagamenti di ieri pomeriggio – una corsia del lungolago. Si teme per le prossime ore. Situazione costantemente seguita da Comune, Protezione civile e polizia locale. Si temono impatti importanti sulla circolazione se l’acqua dovesse crescere ulteriormente.

La situazione è peggiorata ulteriormente in mattinata. Esondazione pressochè certa come ha spiegato l’assessore alla protezione civile Elena Negretti nella diretta di poco fa con Mario Molteni dal lungolago cittadino. Uscita completa prevista per il pomeriggio. La viabilità sarà deviata quando il lago avrà raggiunto il picco massimo.

