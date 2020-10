Decide una rete del bomber in zona Cesarini. Gol pesante per lui e tre punti d’oro per gli azzurri, ora (in attesa delle gare odierne) al comando della classifica del girone A della Lega Pro. Gara a porte chiuse anche se un gruppo di tifosi (foto da Esport Como) ha raggiunto lo stesso Meda e da un pertigio vicino allo stadio ha sostenuto la squadra. Incitamenti dalla zona vicino ad un bosco. Ingresso vietato per le norme anti-Covid.