Esondazione nel pomeriggio. Come si temeva e si era ipotizzato in mattinata. Una quantità enorme di acqua verso Como fin da stamane e così, nonostante la diga di Olginate fosse completamente aperta, il livello del lago è cresciuto in modo impressionante. Quasi tre centimetri l’ora. In serata superata di 20 centimetri la quota di esondazione-

Attorno alle 14.30, il lungolago è stato chiuso. Traffico in difficoltà. Subito, gli uomini della protezione civile hanno cominciato a montare le barriere di contenimento dell’acqua e dei detriti, comprate due anni fa dalla protezione civile provinciale, ma non ancora utilizzate sul lago. L’obiettivo è duplice: arginare l’acqua e pure i detriti., prevedibilmente tantissimi in arrivo. Successivamente, sono state incrementate anche con quelle arrivate da Monza.

In serata poi è stato riaperto in parte il lungolago: una sola corsia per permettere al traffico di defluire un pò. Decisione di Polizia locale e Protezione civile, traffico a passo d’uomo. Ma tra poche ore dovrebbe chiudere di nuovo. Previsto un incremento del livello del lago.