In francese “piccolo” non suona così diminutivo come in italiano, “petite” dà più l’idea di graziosa, amorevole che di qualcosa di ridotte dimensioni. Infatti la settima edizione del Como Lake Burlesque Festival sarà piccola e graziosa, una “Petite Edition” per tutelare la salute delle artiste e del pubblico.

Miss Sophie Campagne, anima del burlesque comasco, ci ha pensato su un bel po’ prima di mettere in moto la macchina organizzativa del festival, poi ha deciso di fare le cose in piccolo, ma di tenere comunque vivo lo spirito del nostro festival, da qui l’idea della che animerà la città di Como e anche tutto il resto del mondo in diretta streaming.

Non ci sarà Burlesque In The City, le esibizioni cittadine che rendono unico il Como Lake Burlesque Festival nel mondo, non ci saranno performer che arrivano dall’estero come d’abitudine e nemmeno la Queen Of The Lake Competition, la sfida in cui si elegge la Regina del Lago. La canadese Sugar Vixen può stare tranquilla, nessuno le insidierà la corona conquistata nel 2019 e potrà collegarsi in diretta per regalarci un numero anche se dall’altra parte dell’oceano.

Però ci saranno le ragazze della Champagne Academy of Burlesque Education, Monique BonBon, The Travel PinUp, Brisenne Vampire, Red Velvet Burlesque, Baby Boom Burlesque,Sweety Poison, capitanate dall’inarrestabile Miss Sophie Champagne e presentate da Stev Annoni lunedì 5 ottobre a rallegrare l’inizio dell’autunno maniere inconsuete. Tutto in un’unica serata ospitata dagli amici di Ciaocomo Radio e trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Ciaocomo dalle ore 21.

L’appuntamento è per il 2021 per una sfavillante edizione del Lake Como Burlesque Festival come l’abbiamo conosciuto in tutti questi anni.