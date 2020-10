Niente da fare a X Factor per l’erbese Labelle

Non è andata bene l’audition di Labëlle ieri sera a X-Factor 2020, la sua interpretazione di 7 Rings di Ariana Grande non è piaciuta ai quattro giudici, in particolare a Mika, “Purtroppo sei caduta nella categoria acquagym” è il suo commento, forse influenzato anche dalla tenuta della giovane cantante.

Labëlle è Martina Bellotti, 26enne di Erba che, dopo essersi laureata in Relazioni internazionali durante il lockdown, ora dedica gran parte del suo tempo alla musica. Nell’autunno del 2019 ha iniziato a caricare video sull’account TikTok, ma è in primavera che ha iniziato a raccogliere i primi successi ed ora conta la bellezza di 217.000 follower (più altri 8.700 su Instagram) .

Prima dei casting di X Factor, Martina è apparsa in televisione durante una puntata di Striscia La Notizia, nel concorso Strix Factor, ottenendo grandi complimenti da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Per X Factor, invece, se ne riparlerà la prossima volta!