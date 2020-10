Abbiamo parlato spesso della Lake Como Poetry Way, quei 16 kilometri che vanno da Maslianico a Brunate attraversando la città, la storia e la cultura di Como. Il percorso che tocca le famose ville del primo bacino del Lario, parchi e giardini, è costellato dalle free library, le “casette dei libri” dove chiunque può prendere un libro, oppure lasciarne uno, senza alcun obbligo, solo per “incrociare” le letture di tutti.

Dalle 8,15 di domenica 4 ottobre, sulla Lake Como Poetry Way non solo si legge, ma si corre con l’evento “Libri di Corsa – Staffetta di libri tra le little free library”, promosso da Associazione Villa del Grumello e Athletic Team Lario ATL in collaborazione con Associazione Sentiero dei Sogni e con la partecipazione di: Comune di Brunate, Comune di Cernobbio-Villa Bernasconi, Comune di Como, Giardino della Valle, Associazione La Stecca, Società dei Palchettisti TSC, Associazione ex Allievi scuole medie Marmori Cernobbio

Foto 2 di 2



Questo il programma della giornata:

ore 8.15-11

STAFFETTA LIBRI COI RUNNER DI ATL

Il pubblico potrà salutare i runner in ciascuna postazione lungo il percorso del bookcrossing (vedi sotto il cronoprogramma) e partecipare agli spettacoli alle 11 e alle 16 nel parco di Villa del Grumello

ore 11

PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO

In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla serra

Grumello. Teatro

RACCONTI E MUSICA IN VIAGGIO: GIANNI RODARI E GIPSY JAZZ

Staffetta tra racconti, intrecci di parole, filastrocche strampalate e musica gipsy: una fantasiosa kermesse rodariana si fonde con la musica assieme tzigana e jazz del trio, ispirata alle melodie itineranti dei Manouches

Racconti a cura di Gruppo Fata Morgana con Cristina Quadrio e Marta Stoppa

Musica a cura di Trio Gipsy con Andrea Aloisi (violino), Flavio Minardo e Claudio Pietrucci (chitarra)

Evento per bambini di tutte le età

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

ore 16

PARTERRE VILLA DEL GRUMELLO

In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla serra

Grumello.Ugo e la Lake Como Poetry Way

In occasione del restauro del busto di Ugo Foscolo

“TORNANDOMI UNA SERA A GRUMELLO. UGO FOSCOLO E GLI AUTORI DELLA LAKE COMO POETRY WAY”

Letture scelte a più voci

A cura di Associazione Sentiero dei Sogni,coordinamento artistico di Pietro Berra

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

CRONOPROGRAMMA STAFFETTA LIBRI COI RUNNER DI ATL

Ritrovo Villa del Grumello via per Cernobbio 11 – Como

GRUMELLO – BRUNATE A/R

ore 8.15 partenza atleti

ore 9.05 Brunate San Maurizio

ore 9.25 Brunate Biblioteca

ore 9.50 Garzola Salita San Donato

ore 10.10 Giardino Maggiolini (piazza Verdi)

ore 10.30 Giardino Delle rose

ore 10.50 Ritrovo al ponte del KM_C

ore 11.00 Villa del Grumello

GRUMELLO – CERNOBBIO A/R

ore 8.30 partenza atleti

ore 8.50 piazzetta Baratelli, Como

ore 9.35 Piazza Santo Stefano, via Carcano

ore 9.55 Cernobbio Giardino della Valle

ore 10.15 Cernobbio Riva

ore 10.25 Cernobbio Villa Bernasconi

ore 10.50 Ritrovo al ponte del KM_C

ore 11.00 Villa del Grumello