“Voglio un riscatto”. Poche, ma decise parole. IL presidente Stefano Verga non ci gira troppo intorno e chiede alla sua Riozzese Como una prestazione importante domenica in Toscana: si gioca contro il Pontedera (domenica ore 15, diretta radio e Facebook su CiaoComo), ultima della classe. Le ragazze di Verga reduci dal capitombolo casalingo di domenica scorsa in Coppa Italia contro San Marino: un incredibile 3-4 dopo che erano in vantaggio di 3-0 alla fine del primo tempo. Ma c’è da riscattare anche la sconfitta a tavolino decretata – come si temeva – dal giudice sportivo per i cambi irregolari a Perugia alla prima di campionato. E così da 0-3 il punteggio è diventato un rotondo 3-0 per le padrone di casa, complice questa disattenzione. La classifica alla vigilia della terza di campionato: nessuna a punteggio pieno, il Pontedera ancora a quota zero. Riozzese Como con tre punti, gli altri tre persi a tavolino.

