El Merendero, puntata uno – A new season is coming!

È ripartita, con la puntata numero uno, la stagione di El Merendero, il contenitore del venerdì in onda dalle 16.30 alle 17.30 su CiaoComo Radio. Alla conduzione sempre Alessia e Roberta, quest’anno supportate, in modalità “occasionale” da William, a ricomporre la favolosa squadra di “Bellealbar” e “Privé, la sponda calda del lago di Como”.

Tante le novità proposte dal magnifico trio, tra rubriche sfiziose, nuovi jingle e tanti meravigliosi personaggi. In questa puntata, la rubrica settimanale della ricetta sfiziosa vede Willgella Lawson alla prese con due idee per preparare le patate ripiene al forno di Willgella Lawson, buone per i primi freddi e per tutti i palati. Il “consiglio strano per i weekend” affronta il tema degli approcci ai tempi del Coronavirus, con alcune indicazioni utilissime per fare colpo e conquistare il o la partner senza rischiare un incontro ravvicinato con il Covid (un esempio su tutti, valido sempre e comunque? È importante lavarsi!).

Ancora, utili suggerimenti su come vestirsi per il primo appuntamento senza spaventare l’altro o dare false idee di sé e la notizia curiosa della settimana, con protagonista la fantastica ottantaquattrenne romagnola Filomena Nanni, “Merendera ad honorem”.

A chiudere la puntata uno, il blocco dedicato alle lingue straniere e alle frasi irrinunciabili da imparare nel caso in cui si decida di fare un viaggio in terre lontane e la presenza “virtuale” di Marco Roma, vero “eroe” metropolitano che ogni giorno regala un vocale cantato al numero di whatsapp della diretta, ogni volta affrontando temi attualissimi, carichi di amore e speranza.

L’appuntamento, dunque, è fissato per il venerdì, alle 0re 16.30, sempre su CiaoComo Radio. Per proporre argomenti o interagire con la diretta, scrivere sulla pagina Facebook di El Merendero o scrivere un messaggio o un vocale, anticipato dalla frase: “Per El Merendero”, al numero di Whatsapp della diretta 3484415730.