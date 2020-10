Conversescion 2 ottobre – Simona Bennardo e Susy Zappa

La foto è così perchè oggi Conversescion è andata alla “caccia” delle streghe comasche con Susy Zappa e Simona Bennardo, e le suddette hanno fatto in modo di metterci lo zampino nello scatto. Sembra che la nostra città è stata, dopo Venezia, quella in cui si sono celebrati più processi dell’inquisizione. Con noi anche Mauro Pagani per presentarci BaloSSo il fetival di teatro muto e gramelot che sarà a Como nel fine settimana

Se non visualizzi il lettore multimediale clicca https://www.mixcloud.com/CiaoComoSpeciali/conversescion-02102020/