Schianto da brivido all’alba sulle strade di Como. Spavento, auto danneggiata in modo serio nella parte anteriore, ma per fortuna nessuna conseguenza per il conducente. Uscito da solo dall’abitacolo dopo il violento impatto. La sua Renault, infatti, ha sbandato sulla strada bagnata provenendo da viale Masia e diretta verso piazza San Rocco. All’altezza della Cartoleria Centrale – viale Innocenzo – la sbandata: l’auto ha abbattuto un palo della luce ed è poi finita nell’opposta corsia di marcia superando lo spartitraffico in erba. Per fortuna non arrivava nessuno dalla parte opposta della strada. Schainto attorno alle ore 6.

Pesanti conseguenze per il traffico della zona: la Polizia locale ha ridotto la carreggiata per permettere i rilievi dello schianto e poi di rimuovere la vettura. La nostra presa diretta nel video allegato.