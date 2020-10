Al via nel weekend la terza edizione di BaloSSo

Sarà ancora Como, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020, ad ospitare BaloSSo, Festival del teatro Muto e Grammelot, giunto alla sua terza edizione e organizzato, quest’anno, dall’Associazione Partucc in collaborazione con l’associazione Un sorriso per… onlus. Dopo l’anteprima tenutasi sabato 26 e domenica 27 settembre alla Piccola Accademia di Teatro Gruppo Popolare e a Villa del Grumello, la due giorni – in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre in diversi spazi della città – offrirà una serie di spettacoli gratuiti accessibili ad un pubblico di qualunque età e provenienza: le performance, non avendo la barriera della lingua, potranno raggiungere un pubblico locale e internazionale, promuovendo anche la vocazione turistica di Como.

Alla base, il desiderio di portare in città un evento culturale di carattere internazionale e con un forte impatto sociale ed estetico, che possa anche avvicinare la comunità locale al teatro e alle realtà che se ne occupano.

La partecipazione agli spettacoli sarà GRATUITA, ma nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid-19, i posti saranno limitati, pertanto sarà OBBLIGATORIO PRENOTARE la partecipazione agli spettacoli e ai workshop.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 3 ottobre:

Ore 15:30 – 16:30 ⇒ Sala Bianca del Teatro Sociale – via Bellini 1 – Como

ATTRAVERSARE LA GRANDE ACQUA

Collettivo Kun con Francesca Cervellino e Roberta Goeta

musica e sound design: Riccardo Mini

Ore 17:30 – 19 ⇒ Sala Bianca del Teatro Sociale – via Bellini 1 – Como

CLOSCIART… ovvero l’Arte di vivere in strada

con Simone Lombardelli

Produzione: Eccentrici Dadarò

Ore 21 ⇒ Sala Bianca del Teatro Sociale – via Bellini 1 – Como

TERRA MATTA (1899-1918) – La bella vita che ho fatto

di e con Stefano Panzeri

Domenica 4 ottobre:

Ore 15:30 – 17 ⇒ Terzo Spazio – via Santo Garovaglio 2/A – Como

ALI – uno spettacolo clown

di e con Sara Gagliarducci – Mimì Clown

Ore 17:30 – 19 ⇒ Terzo Spazio – via Santo Garovaglio 2/A – Como

MR. BRUSH – Operatore molto ecologico

di e con Antonio Brugnano Teatro

Ore 20:30 – 22 ⇒ Terzo Spazio – via Santo Garovaglio 2/A – Como

NANO NASACCIO – Una fiaba in grammelot

di e con Carla Giovannone