Un Como sprint. Per ripetere la bella prestazione di domenica con il Renate. Alla vigilia dello strano debutto del Como in casa, nel campionato di serie C, è mister Banchini a chiedere ai suoi ragazzi una bella prestazione. Ripetere quella di domenica – sempre a Meda – contro il Renate. Domani sera, anticipo di campionato, il Como va in campo alle 20,45 con la Pistoiese. Niente pubblico anche stavolta.

https://comotv.com/watch?v=vd01649945