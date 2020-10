Teatro San Teodoro, finalmente si riparte!

Dopo i lunghi mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria, è tutto pronto, al Teatro San Teodoro di Cantù, per la partenza della stagione 2020/2021, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 9 ottobre. «Siamo entusiasti di ripartire – ha raccontato il direttore Dario Galetti – sono ormai otto mesi che non vediamo uno spettacolo su questo palco, non vediamo l’ora di ospitare le compagnie teatrali e il pubblico. Per fortuna siamo già partiti con i corsi e abbiamo già visto il teatro ripopolarsi».

Tante le novità in programma, ma con un unico, grande obiettivo: proporre una stagione all”altezza delle precedenti, per numero e qualità degli spettacoli. «Siamo riusciti a riproporre quello che avremo fatto in una stagione normale, perché con ognuno dei nostri interlocutori abbiamo provato a ragionare e a trovare delle soluzioni. La capienza del teatro é dimezzata, quindi proporremo gli spettacoli in doppi turni, per i concerti di musica sinfonica disporremo parte dell’orchestra in platea e penseremo a delle formazioni ridotte, mentre le serate di cabarettificio saranno divise in due puntate, una alle 21 e una alle 22.30».

La programmazione della nuova stagione é già online sul sito del Teatro San Teodoro, sul quale saranno acquistabili anche i biglietti per gli spettacoli. «Da quest’anno, vista la capienza ridotta, abbiamo scelto di non accettare più prenotazioni, ma di vendere i biglietti online o direttamente in biglietteria la sera stessa del concerto o nei giorni precedenti. Ci auguriamo che il Teatro San Teodoro possa diventare sempre di più il teatro di tutti, un importante centro culturale per Cantù e non solo, in cui tutti possano trovare lo spazio di esprimersi, portare le proprie idee e vederle realizzarsi».

La biglietteria del Teatro San Teodoro, situata in via Corbetta 7 a Cantù, è aperta il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20, il venerdì dalle 10 alle 13. Per info scrivere a biglietti@teatrosanteodoro.it o contattare il numero 3382170275.