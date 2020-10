Record di tamponi e 324 nuovi positivi in Lombardia, 9 in provincia di Como. Il bollettino quotidiano del contagio è caratterizzato da un numero altissimo di test effettuati (ben 24.691 nelle ultime 24 ore) in tutta la Regione. La percentuale dei casi accertati è dell’1,3%, in linea con quella dell’ultimo periodo. Dei 324 nuovi casi, 49 sono debolmente positivi e 7 sono test eseguiti dopo l’esame sierologico. Sono 212 i guariti e dimessi, mentre altre 5 persone in Lombardia hanno perso la vita per il Covid.

La situazione degli ospedali lombardi, anche qui nella norma degli ultimi giorni. Segno meno per i ricoveri nei reparti ordinari, oggi 298, con un calo di 8 rispetto a ieri. Un paziente in più invece nelle terapie intensive, con 35 degenti Covid. Nessuna provincia lombarda è a contagi zero. Un solo caso a Cremona, Lecco e Sondrio, mentre come detto sono 9 i casi accertati in provincia di Como. A Bergamo sono stati registrati 18 nuovi casi, 25 a Brescia, 8 a Lodi, 5 a Mantova, 22 a Monza e Brianza, 20 a Pavia e 39 a Varese.