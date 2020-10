Un nuovo allerta meteo in provincia di Como. Lo ha emesso poco fa la Protezione civile regionale: codice arancione per il rischio di venmto forte e codice giallo per i temporali che potranno essere di forte intensità. Le indicazioni degli esperti di Meteorologia Comasca in attesa (stasera) del dettaglio operativo.

Durante la giornata odierna si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa seguito dalle prime deboli piogge verso tarda sera. Le temperature saranno comprese tra 16 e 20 gradi.

Venerdì 2 ottobre piogge sparse e intermittenti generalmente di debole/moderata intensità al mattino. Durante il pomeriggio marcato peggioramento del tempo con piogge anche a carattere di rovescio, che determineranno accumuli pluviometrici abbondanti con fase clou dalla sera. Le temperature saranno comprese tra 11/14 gradi e 14/17 gradi.

Sabato 3 ottobre piogge diffuse continue di forte intensità fino al tardo mattino/primo pomeriggio quando è prevista una temporanea tregua dei fenomeni con locali schiarite non escluse. Precisiamo che anche in questo frangente qualche precipitazione sparsa sarà pur sempre possibile.