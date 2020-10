Un bellissimo esempio di solidarietà arriva da Ponte Chiasso, dove la Caritas, insieme alla parrocchia, raccolgono generi alimentari da distribuire alle famiglie che si trovano più in difficoltà, ma non solo. Sono tanti, infatti, i cittadini di Ponte Chiasso che si fanno carico delle spese scolastiche e delle utenze di chi, in questi mesi, vive una situazione di disagio economico.

«Noi siamo una comunità molto aperta e la generosità dei pontechiassesi é grandissima – ha raccontato Lidia, volontaria della parrocchia di Ponte Chiasso – oltre a quelli che mensilmente arrivano dal Banco Alimentare, tutte le settimane le parrocchie di Sagnino, Ponte Chiasso e Monteolimpino raccolgono generi alimentari da distribuire. Oltre a questo, da dieci anni, tutti i giorni dalle 14.30 alle 18, offriamo un servizio di compiti e doposcuola per i bambini e i ragazzi di tutte le età, che vengono anche da Como e San Fermo. A conti fatti, sono circa 100 le persone in difficoltà alle quali, settimanalmente, cerchiamo di dare una mano».