Si terrà dal 2 al 4 ottobre, presso il Lariofiere di Erba, la ventesima edizione di Agrinatura, che da sempre favorisce la valorizzazione della filiera agricola e forestale, la promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e le sue eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche, focalizzando l’attenzione sul virtuoso connubio tra tradizione e innovazione.

«Agrinatura è espressione della valorizzazione della sfera rurale territoriale – ha dichiarato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – vista come motore aggregante delle comunità che si ritrovano intorno ai temi dello sviluppo sostenibile, di un turismo green, della salvaguardia della natura e delle tradizioni ma sempre con una grande attenzione all’innovazione tecnologica. La Mostra si propone di sottolineare e far emergere, soprattutto nella situazione contingente, in cui è necessario ripartire creando nuove sinergie tra i settori economici, la stretta relazione tra agricoltura e turismo, con gli operatori turistici che diventano divulgatori e promotori delle produzioni agricole territoriali, del valore del Km zero, inserendo nei propri menù e nelle varie proposte culinarie i prodotti tipici locali. Gli operatori turistici assurgono così al ruolo di ambasciatori di un’agricoltura di prossimità».

A tali tematiche si riconduce l’evento inaugurale di questa ventesima edizione di Agrinatura, promosso da Coldiretti Como e Lecco: venerdì 2 ottobre alle ore 11 si affronterà il focus “Agricoltura e turismo #Ripartono insieme” in cui dialogheranno, a livello istituzionale, Rappresentanti del comparto agricolo e turistico sullo stato dell’arte, sui progetti comuni di ripresa e le prospettive per entrambi i settori. «Quello tra agricoltura e turismo – ha anticipato Fortunato Trezzi, Presidente della Coldiretti interprovinciale – è un legame inscindibile, da rafforzare per accrescere ulteriormente l’appeal del territorio in uno scenario in costante cambiamento: il cibo, ma anche gli itinerari tra natura e agricoltura, rappresentano una risorsa formidabile da mettere a sistema».

Un’edizione per tutta la famiglia, in cui grandi e piccoli potranno vivere l’esperienza ed il fascino del mondo agricolo. Nel programma che Coldiretti Como e Lecco ha sviluppato per i tre giorni di Agrinatura troviamo una corposa proposta di percorsi di valorizzazione delle produzioni agricole territoriali:

Showcooking con i cuochi contadini

AperiLario: degustazioni guidate di vini del territorio

Esposizione “Il bosco d’autunno…li conosci tutti i nostri funghi?”

Incontro sul tema “Assaggiamo l’olio lariano e impariamo a conoscerlo”

Esposizione “Il Lago di Como, terra di fiori e aromatiche”

Incontro sul tema “Nella case delle api…alla scoperta del miele”

Esposizione “I formaggi e stracchini lariani… e la loro storia”

Incontri BtoB con gli operatori: “Agrinatura in agriturismo”

Per gli amanti degli alberi e dell’arboricoltura tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30 verrà presentato il laboratorio con dimostrazione pratica di treeclimbing “Il sistema albero – Basi di arboricoltura per comprendere l’albero in ogni sua forma”: Cos’è l’arboricoltura? Chi è l’arboricoltore? Quale lavoro svolge e che obbiettivi si pone? Quando una pianta è pericolosa? Quando e perché intervenire? Quale tipo di potatura effettuare? Cos’è una capitozzatura? Di quali strumenti si avvale un arboricoltore?

Tutti i giorni dalle 15.00 alle 16.00 verrà proposto il seminario “I benefici del verde in città”. Nasce dalla necessità di comprendere il ruolo chiave dell’elemento arboreo all’interno dei centri urbani. E’ destinato al cittadino che vive il patrimonio arboreo urbano ed al cittadino che ha la fortuna di possedere un patrimonio arboreo proprio. Verranno trattate tematiche quali: gli organi dell’albero, la produzione di ossigeno e l’abbattimento della CO2.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle 11.30 alle 12.30 verrà proposto il laboratorio “Progettare il verde urbano. Riqualificare ed ampliare il verde urbano, investire invece di spendere” – Modelli di riqualificazione dell’esistente; come e dove progettare il nuovo; strumenti di gestione del verde urbano; l’approccio medico al verde; considerazioni economico-sociali sul verde urbano.

Riguardo all’esposizione fieristica il pubblico potrà apprezzare la presenza di oltre 100 operatori con le seguenti proposte:

Tantissime varietà di prodotti di eccellenza della nostra tradizione agroalimentare

Cosmesi naturale

Tavoli in legno

Legna e cippato

Variegate specie di rose

Creazioni floreali

Cactus e succulente da collezione

Piante ornamentali

Piccoli frutti, frutti della salute, mellifere kiwi e viti, castagni, noci, noccioli, mandorli

Ulivicoltura

Animali della fattoria: conigli, galline, polli, vitelli, cavalli, pony, maialini, asini, capre, pecore

Valorizzazione del patrimonio naturalistico

L’ingresso ad Agrinatura per bambini e ragazzi fino a 17 anni è gratuito, dai 18 anni il costo d’ingresso è pari a €5. Il parcheggio è gratuito.