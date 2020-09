Capi must have a piccoli prezzi, la nuova collezione Kiabi per lei

Capi must have a piccoli prezzi. Kiabi, marchio francese nato nel 1978 che all’epoca rivoluzionò il prêt-à-porter grazie alla sua moda low cost per tutta la famiglia, presenta la nuova imperdibile collezione donna che potrai scoprire in tutti i suoi store d’Italia.

Dai jeans ai maglioncini, dalle t-shirt ai blazer, Kiabi è pronto a soddisfare ogni tua esigenza in tema di look in vista della nuova stagione invernale.

La nuova collezione Kiabi è costituita da pezzi che non possono mancare nel vostro prossimo guardaroba. Articoli in sintonia con le tendenze 2021 ma anche con uno stile versatile e passepartout, tra stampe floreali, giacche di taglio maschile e pantaloni strech dalla vestibilità perfetta. Senza dimenticare la linea dedicata alle taglie forti per chi cerca la comodità senza però rinunciare alla propria femminilità.

Se desideri di un look di tendenza, di qualità e a piccoli prezzi, l’ultima collezione di Kiabi, il brand più amato dalle donne di tutte l’età, fa al caso tuo.

