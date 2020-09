La conferma arriva anche dal sindaco di Argegno, Anna Dotti, che in questi giorni ha seguito personalmente tutti gli interventi. Dall’emergenza alla fase successiva. “Anas ci ha comunicato – fa sapere il primo cittadino – che da stasera la Regina riapre sia pure a senso unico alternato. E’ una bella notizia. E il senso unico resterà anche per domani, giornata conclusiva dell’intervento. Poi speriamo di poter riaprire in modo definitivo,. Ringrazio ancora Anas per la celerità e tutti gli altri enti coinvolti: da Asf alla Navigazione, senza dimenticare i Taxi boat che ci hanno dato un aiuto importante”.

Dunque, con 24 ore di anticipo, la Regina torna sia pure non del tutto a disposizione delle auto di frontalieri e non. Anche i pullman domani potranno transitare, meglio del previsto certo. Le frane che si sono staccate venerdì, nella fase acuta del maltempo, hanno causato dapprima la chiusura, poi riapertura (da venerdì sera) a senso unico alternato e quindi la nuova chiusura da ieri mattina per la messa in sicurezza. I tempi dell’intervento sono stati più veloci del previsto. Il tratto interessato è quello tra i comuni di Argegno e Colonno,

