Lario Express, il treno storico da Milano Centrale a Lecco via Como

A seguito delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, al fine di massimizzare la tutela della salute di viaggiatori e dipendenti, Fondazione FS ha attivato misure e iniziative in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus.

In particolare:

sono state potenziate le attività di sanificazione e disinfezione dei treni

sono stati installati a bordo dei treni dispenser di disinfettante per le mani;

il nostro personale è stato dotato dei sistemi di protezione necessari (mascherine, guanti);

è stato introdotto un nuovo criterio di prenotazione dei posti a bordo che, mantenendo invariato il comfort, garantisce il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle Autorità sanitarie.

Da Milano Centrale a Lecco: Adulto 22€ – Ragazzo 11€

Biglietti in vendita attraverso tutti i canali Trenitalia: www.trenitalia.com • biglietterie e self service di stazione • agenzie di viaggio abilitate • a bordo treno senza maggiorazione (salvo disponibilità dei posti)

Titolo di viaggio gratuito per i ragazzi 0-14 anni non compiuti. E’ comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere.

Tariffe su www.trenord.it/it/biglietti/tariffe.aspx