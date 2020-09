Giornata Internazionale del Caffé, un espresso omaggio nei Caffè&Caffè di Como

Nella mattinata di giovedì 1 ottobre, i Caffè&Caffè di via Milano 31 e via Bernardino Luini 27 festeggeranno la Giornata Internazionale del Caffè, istituita nel 2015 in occasione di Expo a Milano, offrendo un espresso omaggio ai propri clienti e avventori. Da cinque anni a questa parte, infatti, tutto il mondo celebra la bevanda più amata e riconosce l’impegno di tante persone che lavorano per offrire un prodotto di qualità, di cui ogni giorno se ne consumano 3 miliardi di tazzine a ogni latitudine. In questa data viene anche promosso il caffè del commercio equo e solidale, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei coltivatori di caffè.

L’origine esatta della Giornata internazionale del caffè, però, è sconosciuta. Se ne ha una prima traccia in Giappone nel 1983, mentre negli Stati Uniti il “National Coffee Day” è stato menzionato pubblicamente già nel 2005. Il nome “International Coffee Day”, invece, è stato usato per la prima volta dal Southern Food and Beverage Museum, che ha indetto una conferenza stampa il 3 ottobre 2009 per celebrarla e annunciare il primo New Orleans Coffee Festival. In Cina, per volere dell’International Coffee Organization, la giornata fu celebrata per la prima volta nel 1997, e trasformata in una celebrazione annuale all’inizio di aprile 2001. A Taiwan si festeggia dal 2009, in Nepal dal 2005 e l’Indonesia, che per la prima volta ha celebrato la Giornata nazionale del caffè il 17 agosto 2006, lo celebra lo stesso giorno della sua festa dell’indipendenza.

L’espresso offerto dai Caffè&Caffè sarà realizzato con la miscela Action Espresso Bio di Caffè Milani, composta da una miscela di caffè arabica di alta qualità, provenienti da agricoltura biologica senza l’impiego di prodotti chimici e con un basso contenuto di caffeina. I baristi saranno a disposizione di chiunque avrà voglia conoscere da vicino questa particolare miscela.