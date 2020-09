Diventare Guide alpine e Accompagnatori di media montagna: 3 incontri informativi

Si terranno il 21 ottobre, il 2 e il 3 dicembre tre incontri, gratuiti e aperti a tutti, volti a presentare le professioni di Guida alpina e Accompagnatore di media montagna e i relativi percorsi di formazione. Gli appuntamenti, organizzati dal Collegio Guide alpine Lombardia in collaborazione con l’Assessorato Sport e Giovani di Regione Lombardia, si svolgeranno su piattaforma online dalle ore 17 alle ore 19 in tutte e tre le date.

Per diventare Guide alpine o Accompagnatori di media montagna è necessario frequentare e superare corsi di formazione professionale. Ma non tutti possono accedere ai corsi: come per alcune facoltà universitarie, c’è un “test di ingresso” da passare. Quali requisiti sono necessari a superare le prove attitudinali? Di quale curriculum bisogna essere in possesso per presentarsi alle selezioni? Come si svolgono i corsi di formazione? Quanto costano? Chi sono i docenti? Quali opportunità di lavoro offrono le professioni di Guida alpina e di Accompagnatore di media montagna? Lo scopo dei tre incontri è quello di rispondere a dubbi, curiosità e domande di coloro che oggi o un domani potrebbero essere interessati a intraprendere questo percorso lavorativo per il quale occorre prepararsi per tempo.

ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA: 21 OTTOBRE E 3 DICEMBRE

Nella giornata del 21 ottobre, in replica il 3 dicembre, si parlerà del corso per Accompagnatori di media montagna per il quale le prossime prove attitudinali del Collegio Guide alpine Lombardia si terranno a fine gennaio 2021. Il corso di formazione inizierà già a febbraio 2021 e infine l’esame di abilitazione si terrà tra settembre e ottobre 2021. Le selezioni sono aperte a tutti: una volta passate, a chi fosse in possesso di titoli di studio in materie affini al percorso formativo degli Accompagnatori di media montagna o di competenze professionali comuni, queste verranno convalidate in forma di crediti formativi che pertanto potranno essere considerati già acquisiti. Per fare alcuni esempi: una laurea in scienze naturali o in geologia, una certificazione BLSD o di conoscenza dell’inglese di livello almeno A2, o ancora il titolo di Guida Ambientale Escursionistica, Accompagnatore di territorio, Guide parco, ecc.

ASPIRANTI GUIDE ALPINE: 2 DICEMBRE

La giornata del 2 dicembre è dedicata al corso per Aspiranti Guide alpine, vale a dire il primo step della professione di Guida alpina. Le prove attitudinali per accedere al prossimo corso di formazione si terranno nel 2022, ma poiché l’esperienza da accumulare in curriculum richiede tempo e allenamento, è bene che gli interessati inizino a prepararsi con anticipo. Una volta passate le selezioni, anche in questo caso aperte a tutti, a chi fosse in possesso di titoli di studio in materie affini al percorso formativo delle Guide o di competenze professionali comuni, queste verranno convalidate in forma di creditiformativi che pertanto potranno essere considerati già acquisiti. Per fare alcuni esempi: una laurea in scienze naturali o in geologia, una certificazione BLSD o di conoscenza dell’inglese di livello minimo A2, o ancora il titolo di Maestro di sci, Guida vulcanologica, ecc.

COME PARTECIPARE

Tutti gli incontri si terranno su piattaforma Zoom che consente ai partecipanti di fare domande e interagire con chi parla. Per prenotare il collegamento online scrivere a: segreteria@guidealpine.lombardia.it.