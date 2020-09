Conversescion 29 settembre – Antonio Princiotta

Chitarrista e insegnate Antonio Priciotta vive di e per la musica. Negli ultimoi tempi si è dedicato molto alla produzione musicale e oggi a Conversescion ci parla del nuovo progetto che lo ha spinto in un campo per lui meno coconosciuto. la musica da ballo ed il reggaeton in particolare. Dopo aver scritto le musiche ha coinvolto Valeria Rossi con un testo fresco adatto al genere, infine ha scelto la voce di Cristina Valenti. Restiamo in attesa di questa produzione di Antonio Princiotta. Intanto per il 29 settembre di Lucio Battisti con noi c’è Marco Porritiello che sarà sul palco de L’Officina della Musica stasera per l’omaggio a Lucio insieme ad altri musicisti

