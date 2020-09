Presa diretta di CiaoComo questo pomeriggio tra Via Piave, Viale Giulio Cesare, via Milano e Viale Roosevelt dove, a causa di alcuni cantieri aperti per la collocazione della fibra ottica, si sono create lunghissime code e disagi al traffico per l’intera giornata. Moltissime le proteste giunte in queste ore a CiaoComo da parte di automobilisti e cittadini esasperati per la situazione critica, in seguito alla quale sono intervenuti diversi agenti della polizia locale, nel tentativo di agevolare il transito degli automezzi.

Grandi disagi si sono verificati anche nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, in concomitanza con l’uscita di molti ragazzi dalla sede di Via Magenta dell’IIS Da Vinci – Ripamonti. Pullman e mezzi privati si sono riversati dalla zona caserme verso il centro, creando una grossa congestione al traffico proprio a causa del cantiere (non segnalato per chi proveniva da Viale Giulio Cesare) e della conseguente riduzione di carreggiata di viale Roosevelt.